Рамос заявив, що ухвалити це рішення його змусив чинний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.

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"Настав час прощатися зі збірною. Сьогодні вранці мені зателефонував нинішній тренер, який сказав, що не буде розраховувати на мене, незалежно від рівня, який я буду показувати або як я продовжу свою спортивну кар'єру. На превеликий жаль, це кінець шляху, який, як я сподівався, буде довшим і завершиться краще, на вершині всіх успіхів, яких ми досягли з командою", – написав Рамос в Instagram.

Серхіо зазначив, що шкодує про те, що тренер збірної Іспанії не розраховує на нього виключно через вік – у березні Рамосу виповниться 37 років.

"Дивлюся із захопленням і заздрістю на Модріча, Мессі, Пепе... Суть, традиція, цінності, меритократія і справедливість у футболі. На жаль, у мене так не буде, тому що футбол не завжди справедливий, а футбол не завжди буває тільки футболом", – зазначив Рамос.

З 2005 по 2022 рік Рамос провів за збірну Іспанії 180 матчів і забив 23 м'ячі.