Рамос вимушено оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії – різка заява на адресу нового тренера
Центральний захисник ПСЖ Серхіо Рамос заявив, що завершив виступи за збірну Іспанії.
Рамос заявив, що ухвалити це рішення його змусив чинний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.
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"Настав час прощатися зі збірною. Сьогодні вранці мені зателефонував нинішній тренер, який сказав, що не буде розраховувати на мене, незалежно від рівня, який я буду показувати або як я продовжу свою спортивну кар'єру. На превеликий жаль, це кінець шляху, який, як я сподівався, буде довшим і завершиться краще, на вершині всіх успіхів, яких ми досягли з командою", – написав Рамос в Instagram.
Серхіо зазначив, що шкодує про те, що тренер збірної Іспанії не розраховує на нього виключно через вік – у березні Рамосу виповниться 37 років.
"Дивлюся із захопленням і заздрістю на Модріча, Мессі, Пепе... Суть, традиція, цінності, меритократія і справедливість у футболі. На жаль, у мене так не буде, тому що футбол не завжди справедливий, а футбол не завжди буває тільки футболом", – зазначив Рамос.
З 2005 по 2022 рік Рамос провів за збірну Іспанії 180 матчів і забив 23 м'ячі.