Рамос офіційно пропустить матч з Анже – ПСЖ озвучив остаточні терміни відновлення суперзіркового захисника
17:12 - Читать на русском
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не зможе дебютувати за парижан найближчими вихідними.
Рамос протягом наступних 10 днів продовжить тренуватись в індивідуальному режимі, інформує офіційний сайт ПСЖ.
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Таким чином, іспанець точно не зіграє проти Анже 15 жовтня та має примарні шанси на дебют в зустрічі з Марселем, яка запланована на 24 жовтня.
Нагадаємо, Серхіо Рамос перебрався до ПСЖ влітку 2021 року, проте так і не дебютував за паризький клуб через травму.
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