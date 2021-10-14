Рамос протягом наступних 10 днів продовжить тренуватись в індивідуальному режимі, інформує офіційний сайт ПСЖ.

Почеттіно: У Рамоса в ПСЖ не найкращий період

Таким чином, іспанець точно не зіграє проти Анже 15 жовтня та має примарні шанси на дебют в зустрічі з Марселем, яка запланована на 24 жовтня.

Нагадаємо, Серхіо Рамос перебрався до ПСЖ влітку 2021 року, проте так і не дебютував за паризький клуб через травму.

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