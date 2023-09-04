Колишній захисник ПСЖ Серхіо Рамосом знову буде виступати в чемпіонаті Іспанії.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про повернення Серхіо Рамоса. Андалусійський клуб запропонував легенді однорічний контракт із можливістю продовження угоди ще на один сезон.

Рамос отримав пропозицію від клубу Бензема

Севілья перехопила Рамоса у саудівського клубу Аль-Іттіхад, з яким захисник збирався підписати контракт. Раніше гравець неодноразово заявляв про бажання завершити кар'єру саме в Севільї, але керівництво клубу не бажало повертати 37-річного футболіста.

Рамос є вихованцем Севільї, він провів за команду 49 матчів, після чого перейшов у Реал. Останнім клубом Серхіо був ПСЖ, контракт з яким завершився минулого літа.

Севілья не тільки підписала Рамоса на правах вільного агента, а й зможе заявити його на груповий етап Ліги чемпіонів як свого вихованця.

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