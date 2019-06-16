Рамос офіційно одружився з Пілар Рубіо – на весіллі побувало чимало зіркових футболістів

У суботу, 15 червня, капітан Реала і його кохана офіційно стали чоловіком та дружиною.

Пара узаконила свої стосунки, які тривають вже близько семи років.

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Церемонія відбулася в Севільському кафедральному соборі. Капітан Реала запросив Серхіо Бускетса, Роберто Карлоса, Жорді Альбу, Девіда Бекхема, Альваро Морату, Санті Касорлу та інших відомих особистостей зі світу спорту. Серед гостей був і президент "вершкових" Флорентіно Перес, якому преса приписує конфлікт з Рамосом

Серхіо і Пілар перебувають в стосунках з 2012 року. Пара виховує трьох синів: Серхіо-молодшого, Марко і Алехандро.

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Just arrived at Sergio Ramos wedding pic.twitter.com/v145E5XNET — Florentino Pérez (@RealFloPerez) 15 червня 2019 р.

Os jogadores do Barcelona, Busquets e Jordi Alba, também marcaram presença no casamento de Sergio Ramos e Pilar Rubio. Ambos são companheiros de seleção do capitão merengue.



Antes que perguntem, Piqué não foi.

E não sabemos se foi convidado. pic.twitter.com/tZIdEkpiIc — Meu Madrid (@meurmadrid) 15 червня 2019 р.