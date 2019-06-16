Рамос офіційно одружився з Пілар Рубіо – на весіллі побувало чимало зіркових футболістів

У суботу, 15 червня, капітан Реала і його кохана офіційно стали чоловіком та дружиною.
Пара узаконила свої стосунки, які тривають вже близько семи років.
Рамос дав оцінку трансферу Азара в Реал
Церемонія відбулася в Севільському кафедральному соборі. Капітан Реала запросив Серхіо Бускетса, Роберто Карлоса, Жорді Альбу, Девіда Бекхема, Альваро Морату, Санті Касорлу та інших відомих особистостей зі світу спорту. Серед гостей був і президент "вершкових" Флорентіно Перес, якому преса приписує конфлікт з Рамосом
Серхіо і Пілар перебувають в стосунках з 2012 року. Пара виховує трьох синів: Серхіо-молодшого, Марко і Алехандро.
Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала відповів на все