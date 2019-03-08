Рамос обговорив з Пересом конфлікт і виступив перед гравцями Реала з мотиваційною промовою

Капітан Реала Серхіо Рамос намагається покращити атмосферу в клубі під час кризової ситуації.

Рамос виступив з мотиваціною промовою в роздягальні Вальдебебас, у якій закликав партнерів сконцентруватися на останніх 12 матчах Ла Ліги та вдалому завершенні сезону. Капітан поставив чітку ціль – поборотися за друге місце в чемпіонаті, яке зараз посідає Атлетіко, маючи на 5 очок більше за мадридських сусідів. На чемпіонство Барселони капітан, звичайно, вже не зазіхає.

Під час виступу Рамоса тренерського штабу в роздягальні не було, однак Серхіо закликав зберігати професіоналізм і повагу до наставників. Голос лідера підвищився, коли він намагався знайти у гравців Реала пояснення, чому команда за тиждень втратила шанси на всі трофеї сезону, повідомляє Cadena Cope.

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Президент Реала Флорентіно Перес спробував згладити гострі кути з Серхіо Рамосом – між ними виник конфлікт після розгрому від Аякса в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який коштував команді подальшої участі в турнірі. Вчорашня розмова, схоже, пройшла добре.

Рамос запевнив президента, що команда готова боротися та повернути Реал на вершину. Флорентіно Перес також сказав позитивні слова, щоб показати іншим гравцям підтримку керівництва у важкий час, інформує AS.

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