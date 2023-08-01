Зірковий іспанський захисник Серхіо Рамос, який по завершенню минулого сезону покинув ПСЖ і перебуває у статусі вільного агента, знайшов нову команду.

Рамос отримав сенсаційну пропозицію з-за океану

Як повідомляє турецький журналіст Фатіх Деміркол у своєму twitter-акаунті, Рамос погодив умови особистого контракту з Галатасараєм і готується пройти медогляд перед підписанням угоди з чемпіоном Туреччини 2022/23.

Ніяких фінансових умов та терміну потенційного контракту джерело не розкриває.

Нагадаємо, два останні сезони Серхіо Рамос захищав кольори французького ПСЖ. Також 37-річний футболіст відомий за виступами в складі мадридського Реала та Севільї.

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