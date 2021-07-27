Захисник Серхіо Рамос не буде помічником для команди Маурісіо Почеттіно у найближчих поєдинках.

Дебют 35-річного оборонця за ПСЖ знову відкладається через незначне м'язове ушкодження, з яким він прибув у Париж.

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Як повідомляє AS, парижани підтвердили, що Рамос ще пропустить найближчий тиждень. Відповідно, він остаточно не зіграє у спарингу проти Севільї (сьогодні, 27 липня) та поєдинку за Суперкубок Франції проти Лілля (1 серпня).

Зауважимо, Маурісіо Почеттіно не вносив Серхіо у заявку і на попередні матчі. Очікується, що іспанець зможе вперше вийти на поле у футболці ПСЖ 7 серпня в матчі проти Труа Миколи Кухаревича.

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