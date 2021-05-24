Рамос не їде на Євро-2020, "крадіжка" Ляпорта і тотальний ігнор Реала – Іспанія оголосила сенсаційну заявку
Луїс Енріке оголосив список гравців, які захищатимуть кольори Іспанії на Євро-2020.
До заявки увійшли 24 футболісти. Увагу привертає відсутність Серхіо Рамоса та Емерік Ляпорт. Центрбек Ман Сіті на молодіжному рівні виступав за Францію, однак вирішив змінити свій вибір. Також цікаво, що у списку немає жодного представника Реала.
Серхіо Рамос може відмовитись від участі на Євро-2020 заради Олімпіади
Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;
Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;
Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;
Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.
Нагадаємо, що Іспанія потрапила в одну групу зі Швецією, Польщею та Словаччиною. Перший матч команда Луїса Енріке проведе 14 червня проти шведів.
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