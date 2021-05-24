До заявки увійшли 24 футболісти. Увагу привертає відсутність Серхіо Рамоса та Емерік Ляпорт. Центрбек Ман Сіті на молодіжному рівні виступав за Францію, однак вирішив змінити свій вибір. Також цікаво, що у списку немає жодного представника Реала.

Серхіо Рамос може відмовитись від участі на Євро-2020 заради Олімпіади

Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Сімон;

Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;

Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;

Нападники: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.

Нагадаємо, що Іспанія потрапила в одну групу зі Швецією, Польщею та Словаччиною. Перший матч команда Луїса Енріке проведе 14 червня проти шведів.

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