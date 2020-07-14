Рамос не спішить віддавати кубок Ла Ліги Реалу після перемоги над Гранадою

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився враженнями від перемоги над Гранадою (2:1) в рамках 36-го туру Ла Ліги.

"Ще нічого не виграно, хоча бажання команди перемогти в Ла Лізі очевидне. Все в наших руках, але ще є очки, які потрібно набрати. Після рестарту ліги нашою метою були перемоги у всіх матчах. Ми спробуємо зробити це. Робимо все можливе, щоб виграти чемпіонат.

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Перемога над Гранадою дуже важлива, але після такого другого тайму ми відчуваємо не надто приємне відчуття. Рівень Ла Ліги дуже високий, і треба зберігати концентрацію протягом усього матчу. У той же час, тільки ми з топ-3 виграли на цьому стадіоні, це означає, що досягти цього нелегко.

Сподіваюся, в четвер ми відсвяткуємо завоювання чемпіонського титулу", – розповів Рамос для Movistar.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

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