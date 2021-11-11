Серхіо Рамос ще не зіграв жодної хвилини за французький гранд, але це не заважає йому щомісячно отримувати пристойні гроші.

За 4 місяці "простою" у столиці Франції Рамос отримав майже 4 млн євро – щоправда, без урахування податків. Колишній капітан Реала є одним із найоплачуваніших футболістів ПСЖ – відповідно до умов контракту, на руки він отримає 6 млн євро за сезон, повідомляє AS з посиланням на L'Equipe.

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Також французьке видання стверджує, що чотириразовий переможець Ліги чемпіонів не отримав жодного бонусу за підписання контракту з парижанами на правах вільного агента. Інші новачки ПСЖ, які прийшли безкоштовно, теж не отримали так званого "підписного бонусу". Винятку не зробили навіть для Ліонеля Мессі та чемпіона Європи Джанлуїджі Доннарумми.

Нагадаємо, 35-річний Рамос через постійні травми досі не дебютував за ПСЖ після переходу з Реала. Очікується, що історична подія може трапитися у другій половині листопада – після паузи на матчі збірних. Принаймні, вперше за останні місяці Рамос успішно завершив два поспіль тренування у загальній групі.

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Після 13-ти турів Ліги 1 ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Ланс на 10 очок. У Лізі чемпіонів команда Почеттіно посідає друге місце в групі А, на один бал відстаючи від Манчестер Сіті.

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