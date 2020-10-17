Поразка може стати для Реала далеко не єдиною прикрістю за мотивами матчу проти Кадіса (0:1).

Капітан "вершкових" Серхіо Рамос був замінений у перерві поєдинку через пошкодження, повідомляє Marca.

Шахтар познущався зі Львова – Коваленко за 18 хвилин оформив дубль і травмувався

Імовірно, Зінедін Зідан просто поберіг 34-річного центрбека, і серйозної травми немає. Завтра Рамос буде обстежений додатково, але часу на тривале відновлення у нього точно не буде. Вже 21 жовтня Реал прийматиме Шахтар у Лізі чемпіонів, а 24-го – Класіко проти Барселони.

Додамо, що кадрові проблеми Зідана не обмежуються Рамосом. Також травмовані Азар, Карвахаль, Едегор та Одріосола.

Реал Мадрид сенсаційно поступився Кадісу, Атлетіко завдяки голу Суареса впевнено переміг Сельту