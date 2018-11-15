Рамос назвав захисника Барселони одним з найкращих гравців у світі

Капітан Реала Серхіо Рамос розвиває міфи про ворожнечу між гравцями мадридського та каталонського клубів.

"Для мене Жорді Альба – один з найкращих захисників у світі. Ми дружимо вже багато років.

Луїс Енріке після конфлікту викликав до збірної Іспанії опального Альбу та двох новачків на матчі з Хорватією і Боснією

Він виступає на високому рівні і може дати збірній багато хорошого", – цитує Рамоса офіційний твіттер збірної Іспанії.

Нагадаємо, після 12-ти турів Ла Ліги Барселона очолює турнірну таблицю, маючи в активі 24 очки. Реал знаходиться на 6-й сходинці з 20-ма очками.

Сьогодні збірна Іспанії, за яку виступають обоє гравців, проведе матч проти збірної Хорватії в рамках Ліги націй. Початок о 21:45.

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