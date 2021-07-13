"Мессі в ПСЖ? Лео – один з найкращих гравців у світі. Але це не мені вирішувати. Я можу розповісти вам тисячу речей, але вони не будуть вирішальними. Кожен ухвалює рішення, які він повинен ухвалювати.

ПСЖ ухвалив остаточне рішення щодо боротьби за Мессі

Але мені подобається бути в оточенні найкращих", – цитує Рамоса AS.

Нагадаємо, після 16 років у Реалі Серхіо перебрався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав з парижанами дворічний контракт. Мессі також пов'язували з цим клубом, але Ліонель вирішив залишитись у Барсі.

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