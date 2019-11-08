Рамос м'ячем нокаутував голкіпера Реала на тренуванні мадридців – курйозне відео

Захисник Реала Серхіо Рамос став героєм курйозного епізоду, який трапився під час тренування "вершкових".

Капітан мадридців випадково влучив м'ячем у обличчя 19-річного воротаря команди Дієго Альтубе. Епізод стався під час гри в рондо. Молодий голкіпер після удару впав на газон.

Реал залишився без чотирьох зірок перед матчем проти Ейбара

У поточному сезоні Альтубе провів 5 матчів за другу команду Реала в третьому іспанському дивізіоні, в яких пропустив 7 м'ячів. У матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії проти Гранади (4:2) 19-річний іспанець залишився на заміні.

Додамо, що після 11 зіграних матчів в Ла Лізі Реал набрав 22 очки. Стільки ж у Барселони та Реал Сосьєдада. За додатковими показниками очолюють турнірну таблицю каталонці.

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