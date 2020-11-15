Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зберігає спокій після невдачі у матчі проти Швейцарії (1:1).

Капітан піренейців не зміг реалізувати два пенальті, що коштувало команді перемоги і першого місця у групі А4.

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"Важке очко. Настав час перезавантажитися і боротися за перемогу в Севільї. Не помилки визначають нас, а те, як ми зосереджуємось на наступних цілях", – написав Рамос у Twitter.

Додамо, що 17 листопада у іспанців буде шанс виправити становище і таки вийти у плей-офф Ліги націй. Команда Луїса Енріке на власному полі зобов'язана перемагати Німеччину.

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