Після трансферу Крішіану Роналду Аль-Наср намагається зманити ще зірок світового футболу. Керівництво клубу зацікавлене в підписанні Серхіо Рамоса.

Рамос вимушено оголосив про завершення кар'єри у збірній Іспанії – різка заява на адресу нового тренера

Як повідомляє Marca, представники Аль-Наср вже зв'язалися з оточенням захисника. Іспанець почувається комфортно в Парижі, але його контракт закінчується через чотири місяці. Майбутнє Рамоса поки не вирішено, а клуб не спішить з обговорюванням продовження угоди.

В цьому сезоні іспанець зіграв у 21 матчі за ПСЖ. Він відзначився однією результативною передачею. Нагадаємо, що Рамос і Роналду разом грали в мадридському Реалі.

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