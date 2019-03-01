Рамос може пропустити матч з Барселоною через травму

Капітан Реала Серхіо Рамос ризикує пропустити матч 26-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони.

Захисник отримав пошкодження в матчі між цими ж командами у півфіналі Кубка Іспанії, повідомляє Marca.

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Рамос зіштовхнувся в повітрі з одноклубником Каземіро, коли бразилець врізався в задню частину коліна капітана "вершкових".

Серхіо, як і раніше, відчуває біль, тому питання його участі або неучасті в грі з Барселоною буде вирішуватися перед початком поєдинку.

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Матч Реал – Барселона відбудеться в суботу, 2 березня. Стартовий свисток на стадіоні Сантьяго Бернабеу пролунає о 21:45.