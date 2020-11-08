Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос зацікавив Інтер Маямі, власником якого є колишній півзахисник "галактікос" Девід Бекхем, повідомляє видання AS.

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34-річний оборонець, чий контракт з "вершковими" спливає влітку 2021 року, якраз знаходиться на стадії пролонгації угоди. Однак, у цьому питанні є певні труднощі: мадридці готові продовжити співпрацю на рік, тоді як Рамос наполягає на підписанні дворічного договору, що розходиться з політикою клубу щодо вікових гравців.

Бекхем уважно стежить за розвитком подій і готовий втрутитись у необхідний момент. Як зазначає джерело, Маямі – улюблене місце відпочинку Рамоса і його дружини. Окрім того, на боці американського клубу – низькі податки і можливість для чотирьох дітей Серхіо здобути хорошу освіту у США.

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