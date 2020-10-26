Захисник і капітан Реала Серхіо Рамос вже взимку може покинути мадридський клуб.

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Боси "галактікос" пропонують 34-річному оборонцю однорічну угоду, в той час як іспанець хоче отримати контракт мінімум на два роки, повідомляє видання AS. Очікується, що в січні сторони повернуться до обговорення нової угоди. Якщо ж їм не вдасться домовитись, не виключено, що Рамос може покинути Реал.

Нагадаємо, захисник захищає кольори "вершкових" з 2005 року, а до цього виступав за Севілью, вихованцем якої є. З Реалом Серхіо встиг завоювати 22 трофеї, серед яких чотири Ліги чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2021 року.

До слова, у поточному сезоні Реал є суперником донецького Шахтаря у групі В Ліги чемпіонів. У першому турі "гірники" на виїзді несподівано здолали мадридців з рахунком 3:2 – Рамос на поле не виходив.

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