Спортивний директор парижан Леонардо розглядає можливість продажу 35-річного оборонця вже у січні, інформує CdS з посиланням на El Nacional.

Рамос досі не може дебютувати за ПСЖ – стан зіркового новачка залишається загадкою для Почеттіно

Одним із головних кандидатів на гравця є Манчестер Юнайтед, який вже цікавився Рамосом влітку. ПСЖ натомість попросив у "червоних дияволів" інформацію щодо потенційного обміну Серхіо на 25-річного форварда Антоні Марсьяля.

Нагадаємо, легенда Реала лише влітку приєднався до парижан, але ще не встиг дебютувати за новий клуб в офіційному матчі через проблеми зі здоров'ям. У 2021 році Серхіо загалом провів 444 хвилини на футбольному полі.

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