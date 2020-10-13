Оборонець "вершкових" може продовжити свою футбольну кар'єру в Ювентусі або ПСЖ.

Реал готовий продовжити контракти з Рамосом та Модрічем

Як повідомляє El Chiringuito, Реал ще не розпочинав перемовин щодо продовження співпраці – чинний контракт Рамоса розрахований до літа 2021 року. Наразі італійський та французький гранди пильно стежать за перемовинами гравцями з мадридцями, а сам Серхіо Рамос, за інформацією джерела, має ухвалити рішення щодо свого майбутнього до 1 січня. Раніше повідомлялось, що Реал нібито готовий продовжити контракт з 34-річним оборонцем ще на рік.

Зауважимо, що Серхіо Рамос наразі є лідером Реала. У футболці "вершкових" він провів понад 650 ігор з 2005 року.

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