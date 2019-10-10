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Рамос хоче взяти участь в Олімпійських іграх

08:25 304 Читать на русском
Рамос хоче взяти участь в Олімпійських іграх
Серхіо Рамос / Фото Reuters

Капітан Реала Серхіо Рамос має ще багато спортивних амбіцій.

33-річний Серхіо Рамос має намір представляти Іспанію на Олімпійських іграх у Токіо в 2020 році, повідомляє El Mundo.

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"Якщо з'явиться можливість поїхати в Токіо, це буде для нього великою радістю", – заявило джерело, наближене до захисника.

Не в захваті від такої ініціативи Серхіо у Реалі. Адже капітан королівського клубу, ймовірно, виступатиме на Євро-2020, а додаткова участь у змаганнях в Японії може вплинути на його готовність до наступного сезону.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 відбуватимуться з 24 липня по 9 серпня.

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