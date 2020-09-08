Рамос має зустрітись із Флорентіно Пересом щодо продовження контракту із Реалом. За інформацією Marca, захисник готовий піти на зниження зарплати.

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Зазначається, що іспанець готовий піти на такий крок через фінансові труднощі клубу, спричинені пандемією коронавірусу. Цікаво, що між Пересом та Рамосом досить нестабільні взаємини, однак це не має стати на заваді продовженню контракту.

До слова, Серхіо Рамос провів 35 поєдинків у Ла Лізі у складі Реала в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 11 голів та 1 асист.

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