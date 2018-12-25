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Рамос готовий першим покинути Реал, якщо його знову очолить Моурінью

14:18 1200 Читать на русском
Рамос готовий першим покинути Реал, якщо його знову очолить Моурінью
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Захисник Реала Серхіо Рамос закликає керівництво клубу відмовитись від ідеї повернути Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Капітан "вершкових" готовий першим покинути команду, якщо португалець повернеться на Сантьяго Бернабеу, повідомляє Daily Star.

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Зазначається, що у Рамоса дуже погані стосунки з Моурінью ще після першого періоду менеджера в Реалі.

32-річний захисник розуміє, що Сантьяго Соларі не затримається в Мадриді надовго, але переконаний, що колишній наставник Манчестер Юнайтед не стане підходящою кандидатурою "королівського клубу".

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Теги
Головне Іспанія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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