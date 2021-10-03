Вболівальникам ПСЖ потрібно запастись терпінням, щоб побачити Серхіо Рамоса на полі.

"Дати повернення Серхіо ще немає. Він працює, це щоденний процес. Подивимося, коли цей момент настане, але Рамос продовжує працювати.

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Травмовані гравці не відновлюються за однаковим графіком. Зараз Рамос не тренується у загальній групі. Втім, не сумніваюсь, що він впишеться у ПСЖ. Серхіо був капітаном Реала, у нього є все для успіху", – наводить слова тренера команди Маурісіо Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, Рамос підписав контракт з ПСЖ ще 8 липня, однак досі не зіграв жодної хвилини за французький клуб.

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