Мессі та Рамосу є що згадати / Getty Images

На тренуванні ПСЖ 34-річний Мессі ефектно пошив у дурні Рамоса, а той брутально в'їхав у партнера по команді. Лео встояв на ногах, дограв епізод і забив гол, після чого подивився на колишнього капітана Реала, не приховуючи невдоволення.

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На цьому інцидент, схоже, був вичерпаний. Футболісти обмінялися кількома репліками, але Рамос зумів заспокоїти аргентинського нападника, після чого заняття продовжилося.

Нагадаємо, екс-зірки Реала і Барселони перейшли в ПСЖ рік тому, але дебютний сезон у столиці Франції склався для них не надто вдало. Мессі забив тільки 11 голів, а Рамос через постійні травми зіграв лише 13 матчів, відзначившись двома м'ячами.

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