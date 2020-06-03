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Рамос бойкотував конференцію з урядом щодо відновлення сезону – у капітана Реала благородні мотиви

13:37 122 Читать на русском
Рамос бойкотував конференцію з урядом щодо відновлення сезону – у капітана Реала благородні мотиви
Серхіо Рамос / Getty images

Захисник і капітан мадридського Реала Серхіо Рамос відмовився від участі у відеоконференції з членами уряду Іспанії.

Рамос не захотів брати участь у заході через те, що не згоден з низкою рішень Міністерства охорони здоров'я, прийнятих в останні місяці під час пандемії коронавірусу, повідомляє Cadena SER.

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Відновлення сезону Ла Ліги з політиками обговорили футболісти Жерар Піке (Барселона), Коке (Атлетіко), Асьєр Ільярраменді (Реал Сосьєдад) і Дані Карвахаль (Реал), який і замінив Рамоса.

Нагадаємо, Прімера після Бундесліги стане другим європейським топ-чемпіонатом, який здійснить рестарт сезону. Ла Ліга планує повернутися матчем між Бетісом і Севільєю, який запланований на 11 червня.

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Теги
Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид коронавірус
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