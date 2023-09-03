Після відходу з ПСЖ 37-річний іспанець перебуває без клубу. Серхіо Рамос отримав дуже привабливу пропозицію з Саудівської Аравії, але не поспішає ухвалювати рішення.

Рамос отримав пропозицію від клубу Бензема

Як інформує The Athletic, захисник близький до того, щоб повернутися в Севілью. Керівництво іспанського клубу розпочало перемовини з Рамосом, хоча раніше президент Хосе Кастро заявляв, що не розглядав повернення гравця. Саме через ймовірність переходу в рідний клуб Серхіо не погодився одразу перейти в Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, що іспанський захисник – вихованець Севільї. Саме у складі андалусійської команди Серхіо Рамос розпочав свою кар'єру, а вже потім опинився в Реалі, з яким виграв безліч трофеїв.

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