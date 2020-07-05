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Рамос – про секрет реалізації пенальті: Я – ідеальна особа, щоб взяти на себе цю відповідальність

20:17 - Читать на русском
Рамос – про секрет реалізації пенальті: Я – ідеальна особа, щоб взяти на себе цю відповідальність
Серхіо Рамос / фото: ФК Реал

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував перемогу в матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка (1:0), в якому він реалізував свій 22-й пенальті поспіль у всіх турнірах.

 
Серхіо Рамос 73’
73’ Серхіо Рамос

"Для нас було дуже важливо перемогти, і мета була досягнута. Це був один з найскладніших матчів в нинішньому сезоні. Ми повинні продовжувати йти вперед крок за кроком. Ми перебуваємо в хорошому фізичному стані і задоволені лідерством. Реал має намір стати чемпіоном.

Черговий переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Атлетік – Реал

Що стосується виконання пенальті, то єдине, про що я думаю в цей момент, – це важливість трьох очок. У моменти максимального напруження я відчуваю себе найбільш комфортно і кажу собі: "Я – ідеальна особа, щоб взяти на себе цю відповідальність". Особиста статистика – другорядне питання, я хочу допомогти команді виграти чемпіонат. Це важливо. Якби я хотів особистого визнання або нагород, то присвятив би життя тенісу.

Епізод з Раулем Гарсією? Я трохи наступив йому на ногу, але навряд чи це на щось вплинуло. Чемпіонат не може бути виграний або програний через суддів. У нас немає необхідності дякувати арбітрам за лідерство у Прімері. Вони не вплинули на чемпіонські перегони", – наводить слова Рамоса Marca.

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Іспанія Атлетік - Реал Мадрид Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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