Рамос – про повернення Зідана: Я не приймаю рішення за Реал

Євро-2020 — 26 бер 10934
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Федерація футболу Люксембургу подала офіційну скаргу в УЄФА щодо правомірності натуралізації Мораєса Україною
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Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної УкраїниЗбірна України — 26 бер 11168
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Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді ШевченкаЄвро-2020 — 26 бер 8712
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Люксембург теж вимагає зарахувати Україні технічну поразку через участь у матчі МораєсаЄвро-2020 — 26 бер 9780
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"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірноїАнглія — 26 бер 6437