Рамос – про повернення Зідана: Я не приймаю рішення за Реал

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос наполягає, що він не стоїть за рішенням клубу призначити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера команди.

"Повернення Зідана було гарною новиною для всіх гравців. Це не було рішення, яке приймав я, навіть якщо люди так думають.

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Я – капітан і даю свою точку зору, якщо мене запитають. Однак я ніколи не командував і ніколи не хотів цим займатись", – розповів Рамос в коментарі Goal.com.

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Нагадаємо, що Жозе Моурінью міг очолити Реал, проте деякі гравці на чолі з Рамосом були нібито проти цього призначення.