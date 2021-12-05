Венесуельський форвард Динамо Ерік Рамірес може залишити київський клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Маріо Альберто Санчес.

Рамірес розповів про свою адаптацію у Динамо та до українських морозів

За інформацією джерела, послуги 23-річного футболіста були запропоновані бельгійському клубу Серкль Брюгге. Головна причина відходу – мала кількість ігрового часу, яку Рамірес отримує в Києві. Однак, поки що остаточного рішення у цьому питанні ще немає.

Нагадаємо, Рамірес перебрався в Динамо у липні 2021 року зі словацького клубу Дунайска Стреда за 1,75 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 6 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Динамо розгромило Верес з дублем Вербіча – два вилучення і жахливий пенальті Циганкова у скандальних "танцях" на льоду