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Рамірес повернувся на батьківщину – півзахисника підписав Палмейрас

00:31 99 Читать на русском
Рамірес повернувся на батьківщину – півзахисника підписав Палмейрас
Рамірес / Фото ФК Палмейрас

Колишній хавбек Челсі Рамірес став гравцем бразильського Палмейраса.

Палмс оголосили про підписання зіркового опорника на офіційному сайті.

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Рамірес підписав контракт терміном на чотири роки. Деталі угоди між колишнім і новим клубами гравця невідомі. До цього він виступав у китайському чемпіонаті за Цзянсу Сунін, в якому також грає інший зірковий бразилець – екс-півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра.

Рамірес відомий завдяки виступам за такі європейські гранди як Бенфіка і Челсі.

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Теги
Світ Трансфери Рамірес Рамірес Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін Палмейрас Палмейрас
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