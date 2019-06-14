Рамірес повернувся на батьківщину – півзахисника підписав Палмейрас

Колишній хавбек Челсі Рамірес став гравцем бразильського Палмейраса.

Палмс оголосили про підписання зіркового опорника на офіційному сайті.

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Рамірес підписав контракт терміном на чотири роки. Деталі угоди між колишнім і новим клубами гравця невідомі. До цього він виступав у китайському чемпіонаті за Цзянсу Сунін, в якому також грає інший зірковий бразилець – екс-півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра.

Рамірес відомий завдяки виступам за такі європейські гранди як Бенфіка і Челсі.

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