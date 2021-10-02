Форвард Динамо Ерік Рамірес отримав виклик до національної збірної Венесуели на жовтневі матчі, повідомляє офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

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Цікаво, що нападник лише одужав після коронавірусу, яким інфікувався саме у таборі національної команди. Футболіст відбув 2-тижневу самоізоляцію і вже повернувся до Києва, але поки ще не потрапляв у заявку Динамо на матчі.

Нагадаємо, збірній Венесуели у жовтні належить зіграти проти Бразилії (7 жовтня), Еквадору (10) та Чилі (14). Команда програла всі три матчі у вересні і на даний момент посідає у турнірній таблиці своєї групи останню, десяту сходинку.

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