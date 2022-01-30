Форвард Динамо Ерік Рамірес буде оштрафований київським клубом за неприпустиму поведінку і недотримання умов контракту, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Рамірес може стати одноклубником українця в Іспанії

Керівництво "біло-синіх" ухвалено рішення про накладення штрафних санкцій у розмірі двотижневої зарплати за самовільну відсутність на перших зборах команди (форвард перебуває у таборі збірної Венесуели, яка проводить матчі відбору на ЧС-2022).

Нагадаємо, іспанські ЗМІ активно сватають Раміреса у хіхонський Спортінг, заявляючи, що кияни вже домовились про оренду свого гравця до кінця сезону.

У поточному сезоні Ерік провів за Динамо 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Контракт Раміреса з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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