"У Еріка Раміреса діагностували коронавірус, тому він залишився на ізоляції в Парагваї, де збірна Венесуели проводила матч відбору на ЧС-2022.

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Хвороба протікає для нього без ускладнень, він почувається добре, але режим ізоляції все одно триватиме десять днів. Лише після цього він зможе повернутися до розташування клубу, якщо повторний тест дасть негативний результат", – цитує медика офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Ерік Рамірес перебрався до Києва наприкінці липня. У його активі 2 матчі в УПЛ, у яких венесуелець забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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