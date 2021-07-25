"Я щасливий і вдячний Богу за те, що зміг потрапити в такий великий клуб, як цей. Через кілька днів я відчув його любов.

Динамо офіційно підписало Раміреса

Поверну її великою працею, жертвами і голами. Вперед, Динамо. Багато що залежить від моєї родини, яка грає важливу роль на кожному етапі моєї кар'єри", – зазначив Рамірес на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 22-річний форвард підписав з киянами контракт на 5 років. У минулому сезоні Ерік провів 35 матчів у чемпіонаті Словаччини, в яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами.

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