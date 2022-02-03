Рамірес – про відхід з Динамо: "Там може розпочатись війна, але причина була не в цьому"
22:28 - Читать на русском
Форвард Динамо Ерік Рамірес перебрався у хіхонський Спортінг.
"Не секрет, що Україна переживає важкі часи, бо там може розпочатись війна чи щось таке.
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Але моє рішення покинути Динамо було ухвалене не через це, а, швидше, через спортивні причини", – сказав венесуелець у коментарі для La Nueva España.
Спортінг орендував Раміреса у Динамо до кінця сезону 2021/22, також у іспанського клубу є опція викупу контракту 23-річного форварда. За киян Ерік провів 7 матчів, в яких відзначився голом та асистом.
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