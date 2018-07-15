Рамі завершив кар'єру в збірній Франції

Французький захисник Аділь Рамі вирішив припинити виступи на міжнародній арені після перемоги на чемпіонаті світу-2018.

Аділь Рамі після фіналу чемпіонату світу-2018 повідомив, що завершує кар'єру в збірній Франції. 32-річний захисник більше не виступатиме на міжнародному рівні.

Рамі захищав кольори національної збірної з 2010 року та провів у складі "ле бльо" 35 матчів. На цьому Мундіалі оборонець Марселя не зіграв жодного матчу, однак титул чемпіона світу все одно здобув.

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