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Рамі завершив кар'єру в збірній Франції

23:00 289 Читать на русском
Рамі завершив кар'єру в збірній Франції
Аділь Рамі / Twitter

Французький захисник Аділь Рамі вирішив припинити виступи на міжнародній арені після перемоги на чемпіонаті світу-2018.

Аділь Рамі після фіналу чемпіонату світу-2018 повідомив, що завершує кар'єру в збірній Франції. 32-річний захисник більше не виступатиме на міжнародному рівні.

Рамі захищав кольори національної збірної з 2010 року та провів у складі "ле бльо" 35 матчів. На цьому Мундіалі оборонець Марселя не зіграв жодного матчу, однак титул чемпіона світу все одно здобув.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Франція Франція Франція - Хорватія Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 ЧС 2018 Аділь Рамі Аділь Рамі
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