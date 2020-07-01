Рамі зачепився за автомобіль відомого актора та проїхався французькими вулицями – небезпечні витівки чемпіона світу

Колишній захисник збірної Франції Аділь Рамі не може натішитись своєю втечею з Росії.

Після розлучення з популярною моделлю та акторкою Памелою Андерсон, Рамі вирішив зробити колаборацію з не менш відомим представником кіноцеху Жаном-Полем Бельмондо.

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На своїй сторінці в Instagram 34-річний захисник опублікував відео, де він ззовні тримається за автомобіль, катаючись вулицями міста Канни. Варто відзначити, що у авто перебував Жан-Поль Бельмондо, якому Аділь подякував за зйомку у відеоролику.

Нагадаємо, нещодавно Рамі достроково розірвав контракт з ФК Сочі, так і не зігравши за російський клуб жодного матчу.

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