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Рамі відповів Памелі Андерсон щодо звинувачень у побитті моделі

21:50 187 Читать на русском
Рамі відповів Памелі Андерсон щодо звинувачень у побитті моделі
Аділь Рамі та Памела Андерсон / Фото AOL

Захисник Марселя та збірної Франції Аділь Рамі прокоментував розрив стосунків із секс-символом 90-х Памелою Андерсон.

"Немає вибору, вибачте. Я мовчав, бо був шокований. Важко говорити щось, переповнюють емоції. Хочу, щоб все було просто і ясно: я не буду коментувати деталі особистого життя з Памелою.

Памела Андерсон звинуватила Рамі у домашньому насильстві

Лише хочу сказати, що всі звинувачення в насильстві є абсолютно помилковими, і я не можу залишити це без уваги. Ті, хто знайомі зі мною, знають, який я і які мої цінності. Вони розуміють, що я б ніколи не зробив нічого подібного.

Якщо вона хотіла зробити мені боляче, у неї вийшло. Памела знає, що насильство щодо жінок – це дійсно важлива тема для мене. Це огидно. Використовувати брехня про насильство, щоб заподіяти мені біль, – це занадто. Це не справедливо. Не дозволю цим звинуваченнями залишитися без відповіді. Все зайшло занадто далеко", – написав Рамі на своїй сторінці в Інстаграмі.

Salut tout le monde. Bon j’ai pas le choix, je suis désolé. J’ai gardé le silence parce que je suis choqué et c’est super difficile de prendre la parole sans qu’on interprète chaque mot. Mais j’ai trop de choses sur le coeur. Je vais faire simple et super clair et comme je l’ai déjà dit je ne vais pas commenter les détails de notre vie avec Pamela. Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses et je peux pas laisser passer ça. J’hallucine tellement c’est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable. Si elle voulait me toucher elle a bien choisi. Elle sait que mon engagement pour la cause des violences faites aux femmes est quelque chose de vraiment important pour moi. Je respecte trop les gens de solidarité femmes que j’ai rencontré et ce combat ! C’est vraiment dégueulasse. Après voilà je respecte la décision de l’association , ça m’attriste mais je respecte . Après mentir pour garder une bonne relation avec son ex et ses enfants c’est une chose , mais utiliser des mensonges sur la violence pour me nuire , ça va trop loin et c’est injuste. Encore une fois je ne laisserai pas ces accusations fausses sur moi et ma famille sans réponse. Tout ça est trop grave. Voilà j’ai dit ce que j’avais à dire et avec le coeur. Je laisse les pros s’en occuper maintenant. Pour moi place à l’avenir. Adil

Допис, поширений Adil Rami (@adilrami)

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