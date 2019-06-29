Рамі відповів Памелі Андерсон щодо звинувачень у побитті моделі

Захисник Марселя та збірної Франції Аділь Рамі прокоментував розрив стосунків із секс-символом 90-х Памелою Андерсон.

"Немає вибору, вибачте. Я мовчав, бо був шокований. Важко говорити щось, переповнюють емоції. Хочу, щоб все було просто і ясно: я не буду коментувати деталі особистого життя з Памелою.

Памела Андерсон звинуватила Рамі у домашньому насильстві

Лише хочу сказати, що всі звинувачення в насильстві є абсолютно помилковими, і я не можу залишити це без уваги. Ті, хто знайомі зі мною, знають, який я і які мої цінності. Вони розуміють, що я б ніколи не зробив нічого подібного.

Якщо вона хотіла зробити мені боляче, у неї вийшло. Памела знає, що насильство щодо жінок – це дійсно важлива тема для мене. Це огидно. Використовувати брехня про насильство, щоб заподіяти мені біль, – це занадто. Це не справедливо. Не дозволю цим звинуваченнями залишитися без відповіді. Все зайшло занадто далеко", – написав Рамі на своїй сторінці в Інстаграмі.