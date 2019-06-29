Рамі відповів Памелі Андерсон щодо звинувачень у побитті моделі

-
"Швед – найкращий гравець у світі": фанати Селтіка задоволені дебютом українця у переможному матчі "кельтів"Світ — 22:27 88
-
Динамо вирушить на збори у складі 28-и гравців – Хацкевич не візьме кількох виконавців і потенційного новачкаУкраїна — 20:40 2588
-
Сампдорія узгодила особистий контракт з Маліновським і намагається домовитись з Генком, – CdSІталія — 20:13 1137
-
Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа АмерікаСвіт — 20:00 1086
-
Швед вперше вийшов на поле за Селтік – клуб приділив особливу увагу дебюту українцяСвіт — 19:13 2798