"З усіма футболками, які я отримав від Мессі та Роналду, можна було б придбати віллу в Лос-Анджелесі!

Коли я вперше зіграв проти Кріштіану, він легко погодився віддати мені свою футболку. Потім ми зустрілись вдруге, я попросив у нього ще одну, і він знову погодився. Роналду завжди проявляв повагу і забирав мою.

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Після перемоги Валенсії над Реалом я втретє звернувся до Роналду, по ходу гри, той усміхнувся і запитав, скільки їх вже у мене, але погодився. Після фінального свистка португалець зняв майку, забрав мою і побажав удачі. Вищий клас", – сказав Рамі в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, що Рамі виграв чемпіонату світу 2018 у складі збірної Франції, але потім його кар'єра різко пішла на спад. Після коротких зупинок у Фенербахче та Сочі 34-річний центрбек опинився в Португалії.