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Рамі пригадав, як епічно зганьбився перед президентом Хорватії після фіналу ЧС-2018

17:33 278 Читать на русском
Рамі пригадав, як епічно зганьбився перед президентом Хорватії після фіналу ЧС-2018
Аділь Рамі та Олів'є Жиру / фото із соцмереж

Захисник збірної Франції Аділь Рамі розповів про кумедний епізод, який трапився після фіналу чемпіонату світу-2018.

"Після фінального матчу президент Хорватії подивилася на мене і сказала: "Красиві вуса". А я їй відповів, що люблю Міконос. Я не знаю, чому, завжди плутаю Грецію та Хорватію.

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Тоді Олів'є Жиру подивився на мене і сказав: "Ти дурень? Міконос – це Греція". Боже, я нічого не знаю. Однак все гаразд, адже я – чемпіон світу", – сказав Рамі в ефірі телеканалу TF1.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2018 збірна Франції обішрала команду Хорватії з рахунком 4:2.

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
Аділь Рамі Аділь Рамі Хорватія Хорватія Франція Франція футбольні курйози ЧС 2018 Франція - Хорватія
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