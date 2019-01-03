Рамі пригадав, як епічно зганьбився перед президентом Хорватії після фіналу ЧС-2018

Захисник збірної Франції Аділь Рамі розповів про кумедний епізод, який трапився після фіналу чемпіонату світу-2018.

"Після фінального матчу президент Хорватії подивилася на мене і сказала: "Красиві вуса". А я їй відповів, що люблю Міконос. Я не знаю, чому, завжди плутаю Грецію та Хорватію.

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Тоді Олів'є Жиру подивився на мене і сказав: "Ти дурень? Міконос – це Греція". Боже, я нічого не знаю. Однак все гаразд, адже я – чемпіон світу", – сказав Рамі в ефірі телеканалу TF1.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2018 збірна Франції обішрала команду Хорватії з рахунком 4:2.

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