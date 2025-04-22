Центрбек Чорноморця Ярослав Ракицький відбувся легким ушкодженням після гри проти Вереса в 25-му турі УПЛ.

Попри те, що футболіст залишив поле на початку другого тайму, серйозного ушкодження вдалося уникнути, повідомляє ТаТоТаке.

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Медичний штаб одеської команди запевнив, що йдеться лише про м’язовий спазм та незначну гематому. Очікується, що вже 23 квітня Ракицький зможе повернутися до повноцінних тренувань.

У поточному сезоні досвідчений оборонець провів 4 матчі за Чорноморець і одного разу віддав результативну передачу.

Додамо, що наразі Чорноморець перебуває на передостанній, 15-й позиції у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі лише 18 очок.

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