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Ракицький завтра пройде медогляд перед трансфером в Зеніт, – ЗМІ

21:02 309 Читать на русском
Ракицький завтра пройде медогляд перед трансфером в Зеніт, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / Фото ФК Шахтар

Схоже, захисник донецького Шахтаря Ярослав Ракицький вже однією ногою в пітерському Зеніті.

Завтра, 27 січня, захисник збірної України Ярослав Ракицький пройде медогляд перед переходом з донецького Шахтаря в Зеніт, повідомляє телеграм-канал Sport_inside.

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За інформацією джерела, контракт з російськиким клубом 29-річний оборонець підпише наступного тижня.

За різними даними, за такий трансфер "гірники" отримають близько 14 млн євро.

Варто відзначити, що під час зимового трансферного вікна Шахтар підсилився захисником Олександії Валерієм Бондаренком, який міг би закрити позицію Ракицького.

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Теги
Трансфери Зеніта Трансфери чемпіонату України Трансфери Трансфери Шахтаря Зеніт Зеніт Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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