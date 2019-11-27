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Ракицький: Їздив на перегляд в Динамо, але щось не пішло

17:57 1080 Читать на русском
Ракицький: Їздив на перегляд в Динамо, але щось не пішло
Ярослав Ракицький / ФК Шахтар

Колишній захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який зараз виступає за Зеніт, свого часу міг опинитися в київському Динамо.

"Я починав кар'єру в Першотравенську. Це маленьке місто, тисяч 30 населення. Там був хороший тренер – Павло Васильович Дулінов.

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У нього було багато друзів, які працюють в Шахтарі, ми займалися у нього, зокрема, разом з футболістом Віталієм Віценцем. Ми з одного міста, народилися в один день, але з різницею у рік. Я їздив на перегляд до Києва в Динамо, але щось не пішло, і я в підсумку опинився в Шахтарі.

Як мені дався перехід з Шахтаря в Зеніт? Дуже складно, дуже слізно. Все це довго обмірковувалося мною і дружиною. Треба було зробити цей крок. Подзвонив президенту, ми з ним поговорили і все обговорили", – цитує Ракицького Фонтанка.

Нагадаємо, Ракицький виступав за Шахтар з 2009 року, а на початку 2019-го перейшов у Зеніт. Нещодавно захисник заявив про завершення кар'єри у збірній України.

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