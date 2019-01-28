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Ракицький все правильно робить, Зеніт престижніший, ніж клуби України, – депутат Держдуми Російської Федерації

18:24 584 Читать на русском
Ракицький все правильно робить, Зеніт престижніший, ніж клуби України, – депутат Держдуми Російської Федерації
Ярослав Ракицький / соцмережі

Депутат Держдуми Російської Федерації Ігор Лєбєдєв прокоментував перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Судячи із заяв, які ми чуємо з української сторони, якщо гравець української національності переходить в будь-який російський клуб, постає питання про його виклик до складу національної збірної. Дане питання ставить гравців перед вибором: або заграти в хорошому російському клубі і стабільно брати участь в єврокубках, або залишитися в Україні і грати за збірну.

Ракицький успішно пройшов медогляд в Зеніті

Сам Ярослав робить все правильно. За Зеніт виступати престижніше, ніж за багато інших клубів чемпіонату України. В українських футболістів повинен пройти страх таких переходів не через перехід Ракицького, а в зв'язку з тим, що 31 березня після виборів прийде той президент, який піде на зближення з Росією.

Якщо глибоко вникнути в ситуацію невиклику в збірну України гравців з РПЛ, то це пахне націоналізмом. Футболістів повинні викликати в збірну, виходячи виключно з професійних якостей, а не клубу і країни його роботи. Українські націоналісти вже доходять до такого маразму щодо Росії, що їхні погляди перекидаються на теми, які абсолютно не перетинаються з політикою", – цитує Лєбєдєва Чемпіонат.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт

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