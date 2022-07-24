Ярослав Ракицький прокоментував переїзд у турецьку Суперлігу. Українець став десятим новачком Адани Демірспор у літнє міжсезоння.

"Нова сторінка та новий виклик у моєму футбольному житті! Вдячний за довіру! Моє завдання – допомогти команді досягти найвищих результатів", – написав Ракицький в Instagram.

Ракицький офіційно працевлаштувався у Туреччині

32-річний центрбек перебрався в Туреччину на правах вільного агента після розірвання контракту з Зенітом, за який грав протягом 2,5 років. Угоду Ярослав підписав за схемою 1+1.

Зауважимо, Адана Демірспор завершив минулий сезон Суперліги на 9 сходинці турнірної таблиці. Одним із одноклубників Ракицького буде колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі.

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