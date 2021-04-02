"Ярослав вибрав той шлях, який він вибрав. Мені цей шлях не подобається. Він поїхав працювати в Зеніт. Я з цим морально не згоден і те, що він не викликається в збірну, є давньою позицією УАФ та Андрія Шевченка.

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Росія – агресор, визнаний на державному рівні. Бути там і виступати за збірну України – це, м'яко кажучи, нелогічно. Тому я згоден із тією думкою, що людина, яка грає в Росії, не може виступати за збірну України", – розповів Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Нагадаємо, Ярослав перебрався із Шахтаря у Зеніт взимку 2019-го та став основним гравцем. У поточному сезоні оборонець провів 27 матчів. Футболку збірної України Ракицький востаннє одягав у жовтні 2018 року.

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