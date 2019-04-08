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Ракицький в другому поспіль матчі забив за Зеніт

14:17 1840 Читать на русском
Ракицький в другому поспіль матчі забив за Зеніт
Ярослав Ракицький / соцмережі

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький відзначився другим голом зі штрафного за російський клуб.

Український захисник російського Зеніта Ярослав Ракицький відзначився красивим голом зі штрафного в матчі 22-го туру чемпіонату Росії проти Локомотива.

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Ракицький у фірмовому стилі перекинув стінку та пробив голкіпера москвичів Гільєрме. Цей гол допоміг пітерцям втримати нічию в матчі (1:1).

Завдяки цій нічиї Зеніт набрав 45 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Росії.

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