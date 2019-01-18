Ракицький узгодив контракт із Зенітом, – ЗМІ

Зеніт близький до підписання захисника Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького. 29-річний центрбек вже начебто узгодив умови особистого контракту.

Центральний захисник Шахтаря Ярослав Ракицький близький до переходу в Зеніт. 29-річний захисник досяг згоди щодо умов особистого контракту, повідомляє Tribuna.

Ракицький може покинути Шахтар заради Зеніта – клуби вже ведуть переговори

Як зазначає джерело, захисник збірної України підпише контракт на 3,5 року. Зарплатня Ракицького становитиме близько 2,5 млн євро за сезон. Крім того, у перемовинах фігурує вже інша сума, яку запропонував російський клуб – це 8 млн євро (раніше повідомляли про 10). Шахтар своєю чергою вимагає 10 млн євро та бонуси. На даний час переговори тривають.

Варто відзначити, що Ракицький займався у складі Шахтаря на сьогоднішньому тренуванні команди.

29-річний захисник збірної України є вихованцем Шахтаря. У складі "гірників" по 6 разів вигравав чемпіонат та Кубок України. Контракт Ракицького з Шахтарем, згідно з даними Transfermarkt, чинний до літа 2022 року.