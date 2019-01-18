toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ракицький узгодив контракт із Зенітом, – ЗМІ

16:12 2515 Читать на русском
Ракицький узгодив контракт із Зенітом, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / фото: ФК Шахтар

Зеніт близький до підписання захисника Шахтаря та збірної України Ярослава Ракицького. 29-річний центрбек вже начебто узгодив умови особистого контракту.

Центральний захисник Шахтаря Ярослав Ракицький близький до переходу в Зеніт. 29-річний захисник досяг згоди щодо умов особистого контракту, повідомляє Tribuna.

Ракицький може покинути Шахтар заради Зеніта – клуби вже ведуть переговори

Як зазначає джерело, захисник збірної України підпише контракт на 3,5 року. Зарплатня Ракицького становитиме близько 2,5 млн євро за сезон. Крім того, у перемовинах фігурує вже інша сума, яку запропонував російський клуб – це 8 млн євро (раніше повідомляли про 10). Шахтар своєю чергою вимагає 10 млн євро та бонуси. На даний час переговори тривають.

Варто відзначити, що Ракицький займався у складі Шахтаря на сьогоднішньому тренуванні команди.

29-річний захисник збірної України є вихованцем Шахтаря. У складі "гірників" по 6 разів вигравав чемпіонат та Кубок України. Контракт Ракицького з Шахтарем, згідно з даними Transfermarkt, чинний до літа 2022 року.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Трансфери Трансфери чемпіонату України Головне Зеніт Зеніт Трансфери Зеніта Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
49
хв
Хоффенхайм
21:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук